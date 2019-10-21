影／詐團謊稱寄「貴重物品」到台灣 阿公險被騙80萬

2019-10-21 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市北區林姓老翁在網路上被詐騙集團鎖定，利用「無國界醫生」的非政府組織名義，向林謊稱有貴重物品要寄到台灣，還假扮女子稱要跟林共組家庭，林向親友借款80萬，要匯到歹徒提供的帳戶內，林14日前往銀行，進行第一次匯款時，被銀行行員阻止，林不死心，隔天又前往銀行欲匯款，行員只要請警員出馬，林才打消匯款念頭。

台中市第二警分局育才所表示，警員林柏邨、黃正煒在15日下午1時許接獲銀行通報，七旬林姓老翁疑遭歹徒詐騙，欲匯款80餘萬元到海外帳戶，兩警到場時，林坐在銀行櫃台的椅子上，手邊拿著一疊文件。林見警察到場，不斷稱現金是要做投資使用，完全聽不進行員的勸阻，堅持一定要匯款。

警方詢問時發現，林的80餘萬現金，都是林假借房屋要修繕，向親朋好友借來的，經警方苦口婆心不斷勸說，林透露匯款的原因是日前在臉書認識一名自稱是非政府組織「無國界醫生」的女子，並從今年8月初開始，他就與女子就以電子郵件通信至今。

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林自認兩人情投意合，所以當歹徒提出有貴重物品要寄到台灣，與他共組家庭時，他沒有懷疑，欲按照歹徒指示，將80餘萬元，分別匯款歹徒提供的兩個帳戶內，林在警方勸阻下，最後打消匯款念頭，離開銀行。