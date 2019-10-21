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台鐵列車長今起試戴防身噴霧 部分人憂觸法觀望

2019-10-21 10:21聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

鐵路警察李承翰7月3日因處理自強號補票糾紛，遭刺不治，台鐵局宣布將配發隨身防身噴霧器。台鐵局證實，今天起台北車班和基隆車班共180名列車長將配戴防身噴霧。

列車長遭旅客攻擊事件頻傳，先是李承翰遭刺事件，7月又有一名逃票男子拒絕查票，失控咬傷列車長；9月也有一名旅客因拒絕補票，用安全帽攻擊列車長。台鐵經過內部調查，超過一半列車長希望添購防身噴霧劑。

台鐵局說，今天起由台北車班和基隆車班約180名列車長先行試辦，占台鐵全體列車長908人的20%左右。基隆車班已於上周進行三天教育訓練，台北車班則於10月初就完成教育訓練，兩車班值勤路線幾乎涵蓋全台（台北車班原則負責花東線、基隆車班則是西部幹線），先試辦兩個月，視成效決定是否擴及全台車班。

台鐵局說，教育訓練中也告知列車長使用規範。目前採「上班前領取，下班前繳回」，遇到暴力事件時列車長仍是以先淨空車廂、趕快疏散，留下歹徒為原則；第二步是立即通報下個停靠站，請求鐵路警察或地方警察支援，當兩者都無法及時發揮作用，防身噴霧才是最後一道防線。

不過據了解，仍有列車長考量執法上的疑慮，不願意配戴防身噴霧。有列車長表示，當遇到突發狀況時，無法及時判斷是否可以使用防身噴霧，所以先採觀望態度。

根據《中華民國刑法》第23條第一項，民眾面對不法侵害所做出的防衛行動不構成違法。而防護型噴霧可合法自製，但僅能在自衛時使用。

對此，台鐵局說，目前購入200組防身噴霧，試辦期間非採強制性，會有此一措施是希望避免列車長在上班期間受到不法侵害，面對暴力威脅時也能自保。

不過台鐵局說，確實配戴後如何使用、何時使用都要審慎評估，畢竟濫用也會造成旅客傷害，所以才要先試辦。有需要的話不排除再延長試辦時間，以觀察使用情形，對於不願配戴的列車長也予以尊重。

台鐵局試辦列車長配置防身噴霧劑。圖／台鐵局提供
台鐵局試辦列車長配置防身噴霧劑。圖／台鐵局提供
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列車台鐵基隆
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