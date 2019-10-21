鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在2樓

2019-10-21 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市鶯歌區德昌二街1幢透天住宅今天凌晨1時許發生火警，造成3死1傷，死者身分證實是鶯歌區鳳鳴國小校長曾俊凱與在鶯歌國小擔任音樂老師的妻子黃玟瑜，以及邱姓外甥；傷者則是外甥女，因跳樓逃生腳踝骨折。

現場是4層樓透天厝，火警發生在凌晨1時12分，鄰居表示被爆炸聲響驚醒，查看發現校長家的陽台竄出火煙，連忙報案。消防隊趕抵時，1、2樓已全面起火迅速往上延燒，立刻布設水線灌救，因傳出有4、5人受困，陸續增援9個分隊共33輛車、107人全力滅火。

當時曾校長的21歲邱姓外甥女在3樓窗邊求救，因情況緊急，跳下隔壁2樓鐵皮屋頂，左腳踝骨折，消防隊員連忙將人救下，由救護車送醫急救，沒有生命危險。

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火勢直到1時55分熄滅，消防隊員開始逐層搜索，先在2樓後陽台發現黃玟瑜老師，全身約18％二度灼傷集中上半身，接著在3樓臥室床邊找到19歲邱姓外甥，4樓前陽台尋獲曾俊凱校長，2名男生全身3度灼傷已呈現焦黑狀。3人皆無生命徵象，送醫仍回天乏術。

據了解，透天厝1樓是客廳與廚房餐廳，2樓隔成書房與臥室，3樓有2個房間，4樓有1間臥室和露台。同齡50歲的曾校長夫婦育有2個兒子，長子在大陸工作，次子剛好外出躲過劫難，校長的外甥、外甥女年幼父母雙亡，自幼同住由校長夫婦撫養長大。