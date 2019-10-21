自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市鶯歌區德昌二街一處民宅今凌晨1點多失火，50歲鳳鳴國小校長曾俊凱與擔任鶯歌國小音樂老師妻子黃玟瑜宣告死亡，新北市長侯友宜今也到醫院慰問家屬。新北市教育局表示，曾俊凱對於校內突遭變故的孩子，無論遇到任何緊急困難都第一時間先提供孩子急難救助金，前年腳部開刀，也坐輪椅到學校，心繫學生及校務，不願請假休養。

教育局表示，曾俊凱自民國76年起擔任教職，已服務教育界32年，並於民國96年派任至石碇國小、99年起調任安坑國小校長、自103年起就任鳳鳴國小校長，服務石碇國小期間，發展石碇特色課程，安坑國小期間帶動校內親師生，翻轉美學及藝術教育，辦理祖孫、終身教育及國際教育拓展孩子視野，將百年老校成功帶入下一個巔峰。

教育局說，曾俊凱任職鳳鳴國小期間，擔任北市防災教育輔導團總召集人，行政院第二期防災士成員，鳳鳴國小也成為新北市防災教育中心學校，學校各個牆面及學習角都是學習防災及安全教育的教材，107學年度更以防災教育為主軸融入行動學習，獲得教育部教學卓越銀質獎，今年更榮獲新北市校長領導卓越獎。

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教育局說，曾俊凱對校內突遭變故的孩子更是用心關懷，無論遇到任何緊急困難，都第一時間先提供孩子急難救助金，他曾於2017年腳部開刀，但他仍坐輪椅到學校，心繫學生及校務，不願請假休養。