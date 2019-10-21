帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



一隻法國鬥牛犬日前走進基隆市警三分局七堵派出所「求助」，因為鬥牛犬有戴項圈，員警研判是走失犬。七堵派出所內無狗鍊或狗繩，為了怕鬥牛犬趴趴走又跑不見了，只好暫以腳鐐權充狗鍊，最後帶到寵物店掃瞄出晶片，幫牠找到主人。

警三分局今天說，七堵派出所10月18日下午自動門開啟，進來的是一隻鬥牛犬，溫馴的待在所內。員警查詢轄區鬥牛犬走失事件，發現各派出所近期都沒有接獲民眾通報。

值班警員陳怡潔細心查看鬥牛犬身上特徵，因為鬥牛犬有配掛項圈，毛髮也算整潔，研判應為附近居民飼養，且未「流浪」很長時間。

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警員朱富民、林秉毅分頭向派出所附近寵物店及住戶詢問，是失見過這隻鬥牛犬，希望透過民眾相互協助找到飼主。後來由寵物店業者掃瞄這隻鬥牛犬，確認牠有植入晶片，通知主任到派出所領回。