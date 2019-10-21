親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻攘 到底怕什麼

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

影／樹林大安路工廠火警 疏散6名外籍移工

2019-10-21 09:30聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區大安路今天清晨7時36分傳出工廠火警，消防隊擔心有延燒之虞，共派遣15個分隊人車趕往搶救，稍早疏散6名外籍移工，暫時未傳出人員受困，火勢已於8時40分左右熄滅。

樹林區大安路今天清晨7時許傳出工廠火警。記者林昭彰／翻攝
樹林區大安路今天清晨7時許傳出工廠火警。記者林昭彰／翻攝
分享
樹林區大安路今天清晨7時許傳出工廠火警。記者林昭彰／翻攝
樹林區大安路今天清晨7時許傳出工廠火警。記者林昭彰／翻攝
分享

移工火災
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

后里士官在營區疑墜樓死亡 軍警調查

2019-10-21 10:33

台鐵列車長今起試戴防身噴霧 部分人憂觸法觀望

2019-10-21 10:21

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在2樓

2019-10-21 10:13

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39

煮食不慎 失智婦命喪火窟

2019-10-21 00:37

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

口音露餡… 雲嘉南逮36非法移工

2019-10-20 23:36

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

消防吉祥物秀救護「開箱文」 防災防震宣導為吸眼球

2019-10-20 20:04

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

移民署昨拂曉出擊 高雄查獲16名非法移工

2019-10-20 21:07

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53
看更多

熱門文章

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

影／埔鹽鄉木材工廠火警濃煙密布 消防員破門灌救

2019-10-20 16:11

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top