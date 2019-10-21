人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市鶯歌區德昌二街一處民宅今凌晨發生火警，50歲的鳳鳴國小校長曾俊凱被發現時已明顯死亡，當地皆感到震驚，今年曾俊凱還曾參加一對從鳳鳴國小畢業新人的婚宴，如今意外發生，也讓不少學生與接觸共事過的人，感到難過。

鳳鳴國小建校超過30餘年，廁所設備仍為一條溝式，管線經常漏水，甚至會滲漏排泄物，2014年8月到任的曾俊凱這個月初與立委蘇巧慧共同爭取到上百萬經費，要協助將校內老舊廁所更換全新，今凌晨卻不幸發生意外。

蘇巧慧說，學校廁所較老舊，好不容易爭取到經費翻新，校長也很高興，近期學校家長會長交接，也都與校長碰面，今凌晨卻發生意外讓她很震驚，稍等會前往致意。

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「是鳳鳴的新校長，亦是鳳鳴的舊愛」，蘇巧慧說，曾俊凱本來就是鳳鳴國小的學務主任，在鳳鳴養成並考上校長一職，再到其他學校任職，繞一圈後回到鳳鳴國小服務，因此也積極推動翻修校舍的計畫。