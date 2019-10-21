鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市鶯歌區德昌二街1幢透天住宅今天凌晨1時許發生火警，造成3死1傷，死者身分證實是鶯歌區鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦與邱姓外甥，傷者則是外甥女，因跳樓逃生腳踝受傷，起火原因待查。

據了解，現場是4層樓透天住宅，屋主夫婦是同齡50歲的鳳鳴國小校長曾俊凱、鶯歌國小黃姓音樂老師，平日還有他們的次子與1對外甥同住。火警發生於凌晨1時許，消防隊員趕抵時，1、2樓已全面起火並迅速往上延燒，初報屋內有4人受困。

當時21歲邱姓外甥女在3樓窗邊求救，因情況緊急，跳下隔壁2樓鐵皮屋頂，左腳踝受傷變形送醫沒有生命危險。消防隊全力布設水線灌救，但猛烈火勢仍燃燒近1個小時才被撲滅，曾姓校長在3樓前陽台尋獲時，全身3度以上燒傷、曾妻在2樓後陽台尋獲，全身2度燒傷集中於上半身、19歲邱姓外甥在4樓前陽台尋獲，全身3度以上燒傷，3人均已失去生命徵象，傷重不治。

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曾姓校長夫婦有2個兒子，長子在大陸工作，次子剛好外出躲過劫難，這場火警燃燒面積約75平方公尺，不幸造成3死1傷，起火原因尚待火調人員進一步鑑識調查。

火災發生後，新北巿長侯友宜、副巿長謝政達即到現場瞭解，侯友宜隨後也到恩主公醫院探望傷者和哀悼死者，新北巿教育局長張明文今天清晨也在臉書上貼文表達沉重的悲痛與不捨。

鳳鳴國小校長曾俊凱為台北教育大學教育博士，曾任新北巿安坑國小、石碇國小校長等，在官網裡他自勉：生命來辦教育，用專業來帶領學校，今天凌晨卻因大火驟逝，讓師生哀痛。

新北巿鶯歌區德昌二街今天凌晨一點多發生火警。圖／新北消防局 分享 facebook 新北巿長侯友宜今天凌晨趕到醫院探視。圖／截自張明文臉書 分享 facebook 新北巿長侯友宜今天凌晨趕到醫院探視。圖／截自張明文臉書 分享 facebook

鳳鳴國小校長曾俊凱為台北教育大學教育博士，曾任新北巿安坑國小、石碇國小校長等，在官網裡他自勉：生命來辦教育，用專業來帶領學校，今天凌晨卻因大火驟逝，讓師生哀痛。圖／截自鳳鳴國小官網 分享 facebook 新北巿長侯友宜今凌晨到醫院探視，哀悼火災罹難的鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦並慰問傷者。圖／截自張明文臉書 分享 facebook