親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29聯合報 記者陳雅玲/雲林即時報導

斗六市台西客運雲林站停車場今天清晨6時左右發生火警，火勢延燒迅速，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬，幸好無人受困受傷。

目擊民眾表示，清早就看見停車場冒煙，趕緊通報消防局，沒多久現場就燃起熊熊大火。

消防局派遣公園、斗六、西螺、莿桐、古坑、虎尾分隊，計出勤救災(護)車輛12車，人員24人，由第一大隊長劉采鑫帶隊搶救，火勢迅速控制，現場共5輛未掛車牌報廢遊覽車燃燒，起火原因調查中。

斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。圖／民眾提供
斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。圖／民眾提供
分享
斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。記者陳雅玲／攝影
斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。記者陳雅玲／攝影
分享
斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。記者陳雅玲／攝影
斗六台西客運雲林站停車場今晨大火，5輛未掛牌報廢遊覽車付之一炬。記者陳雅玲／攝影
分享

斗六遊覽車停車場

相關新聞

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

煮食不慎 失智婦命喪火窟

2019-10-21 00:37

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39

口音露餡… 雲嘉南逮36非法移工

2019-10-20 23:36

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

消防吉祥物秀救護「開箱文」 防災防震宣導為吸眼球

2019-10-20 20:04

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

移民署昨拂曉出擊 高雄查獲16名非法移工

2019-10-20 21:07

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33
看更多

熱門文章

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

影／埔鹽鄉木材工廠火警濃煙密布 消防員破門灌救

2019-10-20 16:11

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top