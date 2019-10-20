老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣頭城鎮從事資源回收的吳姓老翁，今天下午把撿拾回家的「鐵管」，以電鋸切割準備變賣時，突然發生爆炸，家人聽到巨響前往查看，吳已頭部破裂當場死亡；據了解，該爆裂物經初步勘驗，研判疑為軍方火箭未爆彈，至於詳細的彈種正由軍警調查釐清。

72歲的吳姓老翁住頭城鎮濱海路3段，昨天下午4點多，宜蘭縣消防局獲報吳住屋旁的倉庫冒煙且傳出爆炸聲，立即派遣鄰近的大里消防分隊趕往，救災人車抵達後發現吳腦漿溢出，已無生命徵象，警方隨後也到場拉起封鎖線，通知軍方協助處理。

警方調查，吳姓老翁是退休漁民，平常會撿一些資源回收品變賣，今天上午撿到一個漁民打撈起來，長1公尺多、直徑約20公分、10幾公斤的鐵管，下午在倉庫使用電鋸鋸鐵管，打算當成廢鐵賣變時，突然發生爆炸。

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轟然巨響震動門窗，爆裂物飛濺約20、30公尺遠，屋內外四散碎片，嚇到附近鄰居趕來查看，只見老翁頭顱破裂，倒在血泊中。家人說，當時老翁全身還著火，他們協助把火熄滅後，發現頭骨破裂，已無氣息，倉庫還被炸破洞。