親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

亞錦賽／中華5：4勝日本 相隔18年奪第五冠

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28聯合報 記者邱奕能林伯驊／高雄即時報導

高雄苓雅區廣東一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子身陷火海，被警消人員救出時，已無生命跡象，陳送醫後於下午5點多時醫院宣告急救無效。經警消到場勘查後，起火原因初步懷疑是因為電線短路導致，目前仍由消防局火調科調查中。

據了解，今天下午近3點半時，廣州一街傳出火警，黑煙漫天被不少民眾拍下，甚至上傳到臉書「爆料公社」。在警消到達時，這棟3層樓頂樓加蓋的透天厝已經全面起火，火勢從1到3樓全面燃燒，外牆磁磚嚴重剝落，甚至連一旁的貨車都遭到波及。

鄰居說，當他看見火勢時後，就已從一樓開始延燒了，接著聽到砰砰3、4聲，又有很像瓦斯爆炸的聲響，中途還聽到屋內陳女（18歲）用盡力氣大喊救命，接下來火勢就擴大，持續往上延燒，黑煙衝天，陳女聲音也逐漸消失。

警消獲報到場，急忙布水線灌救，陳女的大伯已自行脫困，火勢在3點42分時撲滅，不過消防人員進入屋內搜尋時，陳女倒臥在3樓陽台，被救出時已無生命跡象。

由於陳女的母親與姊姊等人外出，得以逃過一劫，聽聞陳女傳出噩耗，她的家人急忙趕回到家，當場落淚放聲痛哭。

陳女在救護人員救出後，送往高醫急救，因燒燙傷面積達全身百分之百，在5點20分時，醫院宣告急救無效。至於起火原因，據悉，初步懷疑可能是因為房屋內電線短路造成，不過詳細情況仍需市消防局深入調查。

高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人...
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人員救出時，已無生命跡象，送醫後於下午5點時宣告急救無效身亡，不過，經警消到場勘查後，起火原因初步疑似因為電線起火導致。記者邱奕能／攝影
分享
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人...
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人員救出時，已無生命跡象，送醫後於下午5點時宣告急救無效身亡，不過，經警消到場勘查後，起火原因初步疑似因為電線起火導致。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人...
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人員救出時，已無生命跡象，送醫後於下午5點時宣告急救無效身亡，不過，經警消到場勘查後，起火原因初步疑似因為電線起火導致。記者邱奕能／攝影
分享
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人...
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人員救出時，已無生命跡象，送醫後於下午5點時宣告急救無效身亡，不過，經警消到場勘查後，起火原因初步疑似因為電線起火導致。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人...
高雄苓雅區廣州一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子疑在火場嗆暈昏倒，身陷火海被警消人員救出時，已無生命跡象，送醫後於下午5點時宣告急救無效身亡，不過，經警消到場勘查後，起火原因初步疑似因為電線起火導致。記者邱奕能／翻攝
分享

爆料公社
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

母子遭火吻重傷 床鋪起火啟疑竇

2019-10-19 23:44

惡火毀住宅 義工助弱勢重建

2019-10-19 23:20

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

酒客吐滿車叫不醒 小黃運將著急報警

2019-10-19 21:29

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

國道車禍！火燒車駕駛及時逃出 有繫安全帶輕傷

2019-10-19 17:27

警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17

自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39
看更多

熱門文章

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

52歲男子嘿咻12歲女童 挨告

2019-10-19 23:51

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

母子遭火吻重傷 床鋪起火啟疑竇

2019-10-19 23:44

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

影／埔鹽鄉木材工廠火警濃煙密布 消防員破門灌救

2019-10-20 16:11

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top