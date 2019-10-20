高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

高雄苓雅區廣東一街今下午傳火警，屋內的陳姓女子身陷火海，被警消人員救出時，已無生命跡象，陳送醫後於下午5點多時醫院宣告急救無效。經警消到場勘查後，起火原因初步懷疑是因為電線短路導致，目前仍由消防局火調科調查中。

據了解，今天下午近3點半時，廣州一街傳出火警，黑煙漫天被不少民眾拍下，甚至上傳到臉書「爆料公社」。在警消到達時，這棟3層樓頂樓加蓋的透天厝已經全面起火，火勢從1到3樓全面燃燒，外牆磁磚嚴重剝落，甚至連一旁的貨車都遭到波及。

鄰居說，當他看見火勢時後，就已從一樓開始延燒了，接著聽到砰砰3、4聲，又有很像瓦斯爆炸的聲響，中途還聽到屋內陳女（18歲）用盡力氣大喊救命，接下來火勢就擴大，持續往上延燒，黑煙衝天，陳女聲音也逐漸消失。

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警消獲報到場，急忙布水線灌救，陳女的大伯已自行脫困，火勢在3點42分時撲滅，不過消防人員進入屋內搜尋時，陳女倒臥在3樓陽台，被救出時已無生命跡象。

由於陳女的母親與姊姊等人外出，得以逃過一劫，聽聞陳女傳出噩耗，她的家人急忙趕回到家，當場落淚放聲痛哭。