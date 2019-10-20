移民署昨拂曉出擊 高雄查獲16名非法移工
2019-10-20 21:07
聯合報 記者邱奕能
／即時報導
移民署執行全國聯合查緝行動，南區事務大隊高雄專勤隊昨天拂曉出擊，兵分多路，前往移工宿舍及工廠等地，查獲16人非法外來人口與雇主等，在查捕過程，有的非法移工偽裝是台灣人，也有的躲在牆角假裝是石像，但仍逃不過鷹眼移民官。
移民署南區事務大隊昨天執行全國擴大聯合查緝行動，在凌晨5點時，移民署聯合海巡署偵防分署高雄、鳳山查緝隊，前往多處移工宿舍以及工廠與工地等，總共逮捕13名非法外來人口、2名非法雇主與1名非法仲介。
在查緝過程中，有移工偽裝成台灣人，但一經移民官國、台語連番詢問，當場破功，只能搖頭傻笑，另外也有人躲在牆角不動以為不被發現，仍被查緝人員當場逮捕。
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不過最多的是多數非法移工往外逃竄，移民署除在查緝地點外部署重兵，不放過任何一人外，平時扎實訓練而成的好體力，成為逮捕犯罪的利器，讓全數逃逸移工只能束手就擒。
移民署高雄專勤隊隊長王守華強調，移民署將持續會同友軍執行掃蕩行動，若被發現僱用來路不明的外來人口從事非法工作，除可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。
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