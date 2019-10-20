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高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄前鎮工地墜樓意外，工人吳姓男子從32樓墜落到17樓，他疑似未綁安全繩索，墜落後當場跌落到鷹架上，除頭部後腦勺遭撞擊外，腳部嚴重變形，明顯死亡，警消到場將吳救回，等待明早檢察官相驗，另外轄區警也帶回監工洪男釐清案情。

據了解，原本在32樓牆外打石的吳男今下午近2點時，疑失足掉落，由於現場聲音吵雜，監工一回頭看吳男作業地點，發現他已不見人影，仔細尋找下，才發現他掉落到17樓處的鷹架上。

轄區消防人員獲報到場時，見到吳男躺在17樓建築物外緣與鷹架中間，吳雙腳嚴重骨折變形、疑似後腦杓著地，鷹架上也有血漬，且在吳身上未發現到如安全索等救命設備，救護人員隨即利用長背板將吳男救下，他已經明顯死亡。

隨後吳男遺體將等待明天上午由檢察官進行司法相驗，轄區前鎮警分局復興所也通知監工洪姓男子以證人身分到所釐清意外原因。不過由於消防人員到場時，吳身上未有安全索等設備，是否因未做防護，導致吳身亡，還有待釐清。

高雄前鎮工地墜樓意外，工人吳姓男子從32樓墜落到17樓，他疑似未綁安全繩索，墜落...
高雄前鎮工地墜樓意外，工人吳姓男子從32樓墜落到17樓，他疑似未綁安全繩索，墜落後當場跌落到鷹架上，除頭部後腦勺遭撞擊外，腳部嚴重變形，明顯死亡，警消到場將吳救回，等待明早檢察官相驗。記者邱奕能／翻攝
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檢察官建築骨折
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