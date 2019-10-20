高雄民宅大火25歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

高雄苓雅區廣東一街巷內的3層鐵皮加蓋民宅今天下午驚傳失火，消防人員從3樓陽台救出25歲陳姓女子，送往高醫急救仍於5點多宣告不治。目擊火警發生的鄰居說，當時疑似1樓竄出火煙，還有不少「砰」爆炸聲響，引燃貨車進而全面燃燒；幸運逃生的陳女大伯，警方已帶回調查。

據了解，失火民宅為3層樓再鐵皮加蓋，陳女當時逃到3樓陽台困在鐵窗邊，遭到火舌吞噬，失去生命跡象，消防人員入內搜救發現她倒臥陽台，抬出時傷重沒有生命徵象，鄰居見狀嚇得稱「被燒得皮開肉綻」。

鄰居說，當時看到火勢從1樓竄出，還有不斷「砰」爆炸聲，懷疑可能電線走火，然後燒到停放門口的載滿洋蔥的貨車，火勢更加猛烈，一路往上竄升到整棟；另有名鄰居說，該戶要從3樓到4樓的樓梯間有個鐵捲門，陳女可能力氣小拉不開，只能逃至3樓陽台求援。

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高市消防局約下午3點25分獲報廣東一街巷內、靠近廣州一街傳出失火，附近鄰居原以為該戶1家6口都外出，不料陳女的大伯從氣窗逃生，才得知陳女仍受困在內；不過火勢一度猛烈，消防隊員於3點40分火勢控制、42分撲滅，入內搜尋，在3樓陽台間發現陳女。

陳女當下已無呼吸心跳，經送至高醫急救，因燒傷面積達全身百分之百，直到5點20分宣告急救無效。