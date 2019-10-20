吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭一名70幾歲吳姓男子長期做資源回收，今天下午在自家工寮附近，以電鋸切割長條狀鐵管，疑似切到的是一未爆彈，瞬間產生爆裂，當場被炸死，縣消防局獲報前往時，人已無生命徵象，正由警方調查中。

吳男的家住頭城鎮濱海路三段，長形鐵管可能是漁民在外海作業時打撈回來，長約1.5公尺、直徑20公分的鐵管，他回收帶回家，以電動切割器切割，卻產生爆炸，當場被炸死。