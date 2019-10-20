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高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34聯合報 記者吳淑君／即時報導

北市鐘姓男子，17日到基隆碧砂漁港紅燈塔處釣魚，旁邊釣客發現人不見但釣具還留在岸上，懷疑他落海，報案搜救，海巡、消防、空勤聯合搜救，但３天了尚未尋獲，救援人員持續搜救中。

第二（北基）巡防區指揮部指出，他們接獲報案立即趕往現場搜救，經海巡、空勤、消防及警察等單位連續搜救三日尚未尋獲，期間共計投入海巡16車43人、海巡艇4艇次、空偵機 4架次、消防4車7人，由於近期風浪較大，目前救援人員持續搜救中。

疑似落海失蹤的鐘姓男子，46年次，台北市士林人，自己一人來釣魚，旁邊釣客發現人不見，但釣具還留在岸上，而報警。

海巡署北部分署第二岸巡隊呼籲，秋冬季節因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，提醒民眾應多加注意自身安全，如遇危難狀況，可撥打118免費服務專線，海巡署接獲通報將立即前往協處，爭取第一時間救援。

台北市鐘姓男子，17日到基隆碧砂漁港紅燈塔處釣魚，旁邊釣客發現人不見但釣具還留在...
台北市鐘姓男子，17日到基隆碧砂漁港紅燈塔處釣魚，旁邊釣客發現人不見但釣具還留在岸上，懷疑他落海。圖／岸巡二大隊提供
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海巡署北市警察
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