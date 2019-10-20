移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破
2019-10-20 13:45
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
移民署南區事務大隊嘉義縣、市專勤隊，19日配合全國同步鷹眼夜襲，嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名非法打工的越南、印尼移工，有名移工自認膚色黑，躲樹叢不會被發現，還是逃不過眼尖移民官；嘉市專勤隊在雲林查獲雇主、仲介及逾期移工共12人，其中有名移工翻牆逃逸，不慎褲管勾到牆邊鐵架，差點扯掉褲子，縣市專勤今天公布查緝成果。
嘉義縣專勤隊獲報，轄內有民眾提供非法移工食宿，帶移工四處打零工，每天工資1200元，派員勘查掌握他們夜間結束工作返回住處，動員人力埋伏守候，見目標出現，移民官一擁而上，過程中2名移工逃竄至附近樹叢，利用夜色躲避查緝，仍被移民官鎖定，共查獲1名雇主及6名越南及印尼移工。
躲樹叢失聯移工「阿迪」說，7月8日申請到台灣鋼鐵工廠工作，誤聽友人建議，9月底離開工廠四處打工，被查獲還沒賺到錢，拔腿逃跑，以為膚色黑，躲樹叢不會被發現，結果還是逃不過，面臨遣返悔不當初。
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嘉義市專勤隊19日凌晨拂曉出擊，前往雲林縣二崙鄉一處三合院埋伏，發現藏匿屋內1名失聯移工外出抽菸，一看移民官，害怕拔腿狂奔，發出巨大聲響，驚動滿屋子移工四處逃竄，移民官以人力優勢迅速控制現場，其中1名失聯移工翻牆逃逸，不料褲管勾到牆邊鐵架，差點把褲子扯掉，為避免走光，只好聽從移民官要求，小心翼翼爬下，乖乖被逮，共查獲雇主、仲介及逾期東南亞移工12人。
專勤隊說，部分移工拿觀光護照來台非法打工，外國人在台工作須事先申請許可，非法容留外國人工作，依就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。檢舉專線(05)2313609，查獲可獲檢舉獎金。
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