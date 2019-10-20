親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

移民署南區事務大隊嘉義縣、市專勤隊，19日配合全國同步鷹眼夜襲，嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名非法打工的越南、印尼移工，有名移工自認膚色黑，躲樹叢不會被發現，還是逃不過眼尖移民官；嘉市專勤隊在雲林查獲雇主、仲介及逾期移工共12人，其中有名移工翻牆逃逸，不慎褲管勾到牆邊鐵架，差點扯掉褲子，縣市專勤今天公布查緝成果。

嘉義縣專勤隊獲報，轄內有民眾提供非法移工食宿，帶移工四處打零工，每天工資1200元，派員勘查掌握他們夜間結束工作返回住處，動員人力埋伏守候，見目標出現，移民官一擁而上，過程中2名移工逃竄至附近樹叢，利用夜色躲避查緝，仍被移民官鎖定，共查獲1名雇主及6名越南及印尼移工。

躲樹叢失聯移工「阿迪」說，7月8日申請到台灣鋼鐵工廠工作，誤聽友人建議，9月底離開工廠四處打工，被查獲還沒賺到錢，拔腿逃跑，以為膚色黑，躲樹叢不會被發現，結果還是逃不過，面臨遣返悔不當初。

嘉義市專勤隊19日凌晨拂曉出擊，前往雲林縣二崙鄉一處三合院埋伏，發現藏匿屋內1名失聯移工外出抽菸，一看移民官，害怕拔腿狂奔，發出巨大聲響，驚動滿屋子移工四處逃竄，移民官以人力優勢迅速控制現場，其中1名失聯移工翻牆逃逸，不料褲管勾到牆邊鐵架，差點把褲子扯掉，為避免走光，只好聽從移民官要求，小心翼翼爬下，乖乖被逮，共查獲雇主、仲介及逾期東南亞移工12人。

專勤隊說，部分移工拿觀光護照來台非法打工，外國人在台工作須事先申請許可，非法容留外國人工作，依就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。檢舉專線(05)2313609，查獲可獲檢舉獎金。

嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名越南印尼移工。記者魯永明／翻攝
嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名越南印尼移工。記者魯永明／翻攝
分享
嘉義市專勤隊19日凌晨拂曉出擊，在雲林縣二崙鄉一處三合院，查獲雇主、仲介及逾期東...
嘉義市專勤隊19日凌晨拂曉出擊，在雲林縣二崙鄉一處三合院，查獲雇主、仲介及逾期東南亞移工12人。記者魯永明／翻攝
分享
嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名越南印尼移工。記者魯永明／翻攝
嘉縣專勤隊在鹿草鄉查獲1名非法雇主及6名越南印尼移工。記者魯永明／翻攝
分享

移工移民署
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

母子遭火吻重傷 床鋪起火啟疑竇

2019-10-19 23:44

惡火毀住宅 義工助弱勢重建

2019-10-19 23:20

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

酒客吐滿車叫不醒 小黃運將著急報警

2019-10-19 21:29

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

國道車禍！火燒車駕駛及時逃出 有繫安全帶輕傷

2019-10-19 17:27

警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17

自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39

冒牌澳門博彩主管「內定頭獎」 女護理被騙百萬

2019-10-19 15:57

阿嬤家門口有眼鏡蛇 海巡幫捕捉

2019-10-19 13:02

遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾

2019-10-19 12:30

影／新莊深夜遭超跑引擎聲轟炸 警：加強巡邏

2019-10-19 11:56

逃逸移工3男1女藏陽台 鞋影露出曝行蹤

2019-10-19 11:46

男吃豬皮噎到無呼吸 消防役男醫師救活他

2019-10-19 11:38

疑被縱火 台中牛埔公園女廁起火

2019-10-19 11:01

派出所8天攔阻2詐騙 幫民眾保住68萬

2019-10-19 10:29

酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里

2019-10-19 10:20

新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊

2019-10-19 09:38
看更多

熱門文章

這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇菜色」驚呆網友

2019-10-19 18:59

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

台灣網紅踩踏「飛機殘骸」被罵爆！她急道歉還原真相

2019-10-19 21:22

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

國慶日約女上摩鐵 男子白嫖兼乾洗被反將一軍

2019-10-19 17:14

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

港女命案管轄權 法務部駁斥香港法庭

2019-10-19 22:11

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

國道車禍！火燒車駕駛及時逃出 有繫安全帶輕傷

2019-10-19 17:27

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

52歲男子嘿咻12歲女童 挨告

2019-10-19 23:51

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

18道雷射光射向天際 普悠瑪死者家屬：事件結束也要放下了

2019-10-19 21:39

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35

自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39

造勢場合遭丟雞蛋 警政署：加強韓國瑜維安

2019-10-19 21:59

影／普悠瑪事故將周年 黃國昌：台鐵別忘了該負的責任

2019-10-19 21:33

港女案陸媒指台灣卸責 法務部：未曾推卸責任

2019-10-19 15:04

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

冒牌澳門博彩主管「內定頭獎」 女護理被騙百萬

2019-10-19 15:57

移民署1天逮387名逾期外來人口 印尼籍最多

2019-10-19 19:02

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

男被盤查急丟包原來藏槍 北市中山警重申掃槍掃毒決心

2019-10-19 16:11

新北專勤隊拂曉突襲查緝 查獲非法移工及雇主共93人

2019-10-19 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top