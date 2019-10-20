狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打
2019-10-20 13:40
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄張姓男子因在路上遇到前女友張姓女子，張竟腳踢張女所乘車輛的車門，還手持安全帽砸向車子，路過民眾以為是行車糾紛，上傳到臉書「爆廢公社」直說「在敲心酸的還是敲身體健康的」，事後警方到場，傳喚砸車張男，得知原來是感情糾紛引起。
昨天下午4點時，張女（22歲）在自強路與苓雅路口遇到前男友張姓男子（36歲），雙方因感情因素發生糾紛，張女隨即連絡上朋友林男（31歲）到場，並搭上林的車離去。
不過張女的前男友張男不放過，一路踹林的車門，從自強路沿路向北跟到新田路上，因林等紅燈，張男趁機下車用安全帽砸林的車輛，並不斷直說「落來」要求對方下車，過程中還用手腳敲打車窗。
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當下路過民眾見狀以為是行車糾紛，便拍下過程上傳到臉書「爆廢公社」。事後，林的車門、車窗及引擎蓋多處毀損，轄區警方新興分局接獲民眾報案到場釐清案情，原以為是行車衝突，但經過警方深入追查，發現這是起前男女朋友間的感情糾紛，警通知張男到案說明後，全案依毀損罪嫌將他送辦。
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