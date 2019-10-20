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日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

竊嫌闖入醫院病房行竊！北投警分局統計，今年截至9月，已累計有19起醫院竊盜案，其中吳姓男子涉嫌闖進榮總及振興醫院病房行竊至少4次，偷走病患、家屬的包包和3Ｃ產品，變賣現金花用殆盡，全案依照竊盜罪嫌移送法辦，吳男也因其他竊盜案入監執行。

警方統計，今年1月至9月，共計發生19件醫院竊盜案，經專案小組抽絲剝繭，及擴大調閱周邊監視器，過濾出一名吳姓男子涉有重嫌，並提供吳嫌影像給醫院，日前吳嫌再度在醫院犯案時，將人逮補到案。

警方指出，吳嫌進入榮總和振興醫院後，先在走廊上觀望，確認走廊及病房裡沒人，趁機闖進病房，直接提走病患或家屬的包包，竊取裡頭現金財物約1500至3千元，也拿走充電中的手機和平板，得手後隨處丟棄包包。

吳嫌沒有固定工作，平日以偷竊度日，且居無定所。他供稱，因缺錢花用才會到醫院偷竊，手機、平板已變賣現金花用。對於4件竊盜案，因監視器捕捉到正面身影，無從抵賴，只能乖乖認罪。

警方呼籲，民眾出入人潮眾多的醫院，進出電梯、暫時離開座位，均要隨身攜帶貴重物品，保持警戒，避免成為宵小覬覦對象，病患或探病親友也能甚佳利用醫院置物櫃，貴重物品應上鎖，讓讓歹徒無機可乘。

吳姓男子涉嫌進病房行竊。記者蕭雅娟／翻攝
吳姓男子涉嫌進病房行竊。記者蕭雅娟／翻攝
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竊盜偷竊榮總
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