男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



竊嫌闖入醫院病房行竊！北投警分局統計，今年截至9月，已累計有19起醫院竊盜案，其中吳姓男子涉嫌闖進榮總及振興醫院病房行竊至少4次，偷走病患、家屬的包包和3Ｃ產品，變賣現金花用殆盡，全案依照竊盜罪嫌移送法辦，吳男也因其他竊盜案入監執行。

警方統計，今年1月至9月，共計發生19件醫院竊盜案，經專案小組抽絲剝繭，及擴大調閱周邊監視器，過濾出一名吳姓男子涉有重嫌，並提供吳嫌影像給醫院，日前吳嫌再度在醫院犯案時，將人逮補到案。

警方指出，吳嫌進入榮總和振興醫院後，先在走廊上觀望，確認走廊及病房裡沒人，趁機闖進病房，直接提走病患或家屬的包包，竊取裡頭現金財物約1500至3千元，也拿走充電中的手機和平板，得手後隨處丟棄包包。

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吳嫌沒有固定工作，平日以偷竊度日，且居無定所。他供稱，因缺錢花用才會到醫院偷竊，手機、平板已變賣現金花用。對於4件竊盜案，因監視器捕捉到正面身影，無從抵賴，只能乖乖認罪。