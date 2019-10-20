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影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

39歲方姓男子日前在新北市中和區某間百貨公司購物結帳時，疑因癲癇發作導致心肌梗塞昏迷倒地，消防獲報趕抵現場後，發現方男失去呼吸心跳，經緊急急救恢復生命跡象並送往雙和醫院進行治療，方男一周後順利康復出院。

新北市消防局第七救災救護大隊員山分隊上月13日下午6時左右接獲報案，表示在中和某百貨公司有一名男子在購物結帳時，疑因癲癇發作造成心肌梗塞昏倒在地，派出救護人員羅寬與柯廷儒抵達現場後，發現方男已失去呼吸心跳，立即讓方男進入「生命之鏈」，先施予CPR急救並使用AED電擊，使他順利回復生命跡象，再送往雙和醫院進行後續急救與治療，7天後方男順利出院。

因方男並無相關病史，新北消防表示，根據國外研究指出，心肌梗塞病發年齡近年來有逐漸下降的趨勢，呼籲民眾即使本身沒有心肌梗塞相關病史，也應維持良好作息以及生活習慣。

新北消防並說明「生命之鏈」流程，指出在發現患者已失去呼吸心跳時，應及早使患者進入「生命之鏈」急救流程，盡早進行求救後進行CPR與AED電擊，再交由專業救護員進行緊急醫療服務並送往醫院。

其中民眾可協助的部分為「叫叫CD」，先呼叫患者，確認患者已失去意識與呼吸心跳，再撥打119或110呼救，並依救護人員指示進行CPR，使用AED電擊患者，消防並提醒民眾切勿在患者還有心跳時便施予CPR急救，反而造成患者二度傷害。

新北市消防局第四大隊員山分隊長謝育仁說明「生命之鏈」急救流程。記者柯毓庭／攝影
新北市消防局第四大隊員山分隊長謝育仁說明「生命之鏈」急救流程。記者柯毓庭／攝影
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消防示範正確急救方式。記者柯毓庭／翻攝
消防示範正確急救方式。記者柯毓庭／翻攝
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謝育仁說明當時情況，並指出民眾即便沒有心肌梗塞相關病史，也可能有病發危機，提醒民...
謝育仁說明當時情況，並指出民眾即便沒有心肌梗塞相關病史，也可能有病發危機，提醒民眾平日應維持良好的作息與飲食。記者柯毓庭／攝影
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