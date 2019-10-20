騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發
2019-10-20 09:59
聯合報 記者白錫鏗
／台中即時報導
陳女上月底駕車路經中市工學五街往忠明南路方向，遭機車騎士鄭女擦撞，對方肇事後逃逸，經警傳鄭女到案，她稱有打左轉方向燈才左轉，警調閱監視器查出鄭女未注意左後方是否有直行車即左轉，似乎以為有打方向燈即擁有絕對路權，由警依規定舉發。
市警三分局交通分隊長蔡興邦表示「鄭姓駕駛因故擦撞上自小客車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元
以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，鄭姓駕駛仍不得離開現場，逃逸行為將會依規定舉發」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
三分局交通分隊於日前，接獲交通事故案件，陳女 (40歲)表示她駕車由工學五街往忠明南路方向直行，右邊突然有輛機車左轉，與她發生擦撞，這名機車騎士僅回頭看了一眼，沒有停車就直接離去。
警方接獲報案後，立即調閱陳姓駕駛的行車記錄器以及附近監視器，很快就掌握到，相關車牌號碼以及鄭女 (27歲)駕駛人，並請鄭到案說明。
鄭女到案表示，自己當時騎乘機車，行駛在對方車輛右側並行，稱自己原本就有打左側方向燈，還騎到對方車輛前方才左轉，卻遭對方車輛撞上她的機車車牌，她直接將機車騎走沒有報案等語。
警方根據陳姓駕駛的行車記錄器以及附近監視器，發現當時正值上班交通尖峰時段，車流量很大，鄭姓駕駛似乎認為有打方向燈，就擁有絕對路權，只要左轉方向燈一打，誰都要讓她先行，未注意左後方是否有直行車，就直接將機車左轉，立即與陳姓駕駛轎車發生擦撞。
鄭女卻僅回頭看了一眼，彷彿什麼事情都沒有發生過，繼續往目的地前進，甚至沒有停車查看，事後稱自己原本就有打左轉方向燈的說，實在讓人難以接受，警方依規定舉發。
留言