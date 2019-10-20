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騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陳女上月底駕車路經中市工學五街往忠明南路方向，遭機車騎士鄭女擦撞，對方肇事後逃逸，經警傳鄭女到案，她稱有打左轉方向燈才左轉，警調閱監視器查出鄭女未注意左後方是否有直行車即左轉，似乎以為有打方向燈即擁有絕對路權，由警依規定舉發。

市警三分局交通分隊長蔡興邦表示「鄭姓駕駛因故擦撞上自小客車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元

以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，鄭姓駕駛仍不得離開現場，逃逸行為將會依規定舉發」。

三分局交通分隊於日前，接獲交通事故案件，陳女 (40歲)表示她駕車由工學五街往忠明南路方向直行，右邊突然有輛機車左轉，與她發生擦撞，這名機車騎士僅回頭看了一眼，沒有停車就直接離去。

警方接獲報案後，立即調閱陳姓駕駛的行車記錄器以及附近監視器，很快就掌握到，相關車牌號碼以及鄭女 (27歲)駕駛人，並請鄭到案說明。

鄭女到案表示，自己當時騎乘機車，行駛在對方車輛右側並行，稱自己原本就有打左側方向燈，還騎到對方車輛前方才左轉，卻遭對方車輛撞上她的機車車牌，她直接將機車騎走沒有報案等語。

警方根據陳姓駕駛的行車記錄器以及附近監視器，發現當時正值上班交通尖峰時段，車流量很大，鄭姓駕駛似乎認為有打方向燈，就擁有絕對路權，只要左轉方向燈一打，誰都要讓她先行，未注意左後方是否有直行車，就直接將機車左轉，立即與陳姓駕駛轎車發生擦撞。

鄭女卻僅回頭看了一眼，彷彿什麼事情都沒有發生過，繼續往目的地前進，甚至沒有停車查看，事後稱自己原本就有打左轉方向燈的說，實在讓人難以接受，警方依規定舉發。

機車騎士鄭女擦撞車輛後肇逃，經警傳到案，辯稱有打左轉方向燈才左轉，但她卻未注意左...
機車騎士鄭女擦撞車輛後肇逃，經警傳到案，辯稱有打左轉方向燈才左轉，但她卻未注意左後方是否有直行車即左轉，由警依規定舉發。圖／台中市警三分局提供
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事故行車記錄器機車騎士
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