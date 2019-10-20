土庫靜法寺捐贈救護車一輛 盼提升醫療品質
2019-10-20 09:24
聯合報 記者李京昇
／即時報導
雲林縣土庫靜法寺捐贈一輛救護車給雲林縣消防局，作為到院前緊急救護使用，盼有助提升緊急醫療品質，雲林縣消防局副局長蕭哲明代表接受靜法寺義舉，並回贈感謝狀及紀念品。
經雲林縣消防局統計，緊急救護勤務在107年度出勤次數約3萬人次，平均每日高達83人次，使緊急救護成為消防局主要勤務之一。
蕭哲明等人說，緊急救護勤務逐年增加，救護車耗損率大為增加，十分感謝靜法寺捐贈救護車，讓救護人員有更好的救護車輛及配備，為縣民提供更優質的到院前緊急救護服務，確保民眾生命安全。
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土庫靜法寺表示，廟方因體認消防局一直致力於提昇緊急醫療救護能力，同時也抱持著取之於社會、用之社會的理念，期望藉由捐贈救護車，以幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，並造福更多的雲林縣縣民。
秉持信仰觀世音菩薩，不在形式上崇拜，乃重在心理上，精神上有所改變。換句話說：不僅以觀世音菩薩為信仰對象，必要以觀世音菩薩慈悲心為心，以觀世音菩薩願力為願力，以救度一切衆生為心願，抱持這樣的精神，因此近幾年來靜法寺已捐贈雲林縣消防局三部救災指揮車及一部救護車。
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