騎單車搖晃 警攔下酒測高達1.41開罰
2019-10-20 09:24
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林縣斗南鎮40歲李姓男子，15日與友人小酌酒後騎腳踏車要回家，途中搖搖晃晃，一輛巡邏車經過上前關心，警員發現李男渾身酒味，經酒測發現高達每公升1.41毫克，被警方當場開單告發。
李男被警方開單後，隔日拿出罰單向蘇姓友人訴苦，蘇姓友人則將他罰單拍下貼在個人臉書分享說，「踏鐵馬喝酒，真的！也會被抓餒」，並提醒大家喝酒還是不要使用交通工具，酒後請勿開車、騎任何「車」。
李男當天晚餐時間與蘇友等人小聚，他飲酒後騎單車回家，就離住家500公尺，恰巧被斗南警分局四維派出所巡邏車遇見，員警上前關切，李醉醺醺答非所問，被警方進行酒測開罰單。
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所長鄭誌明表示，沒有「車牌」的傳統腳踏車、電動腳踏車、電動機車等，都屬慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，可依道路交通管理處罰條例第73條第1項第7款，處600元以上1200元以下罰鍰，同時呼籲民眾酒後不開車，共同維護交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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