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移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

移民署今天針對逾期外來人口執行全國聯合查察，共查處387人，統計失聯人口數降至4萬7千人，移民署表示，常態性「自行到案」機制仍持續執行，逾期外來人口應儘速自行到案，不要再躲藏，過著沒有保障的生活。

移民署表示，今天各地專勤隊結合查緝機關共動員678人，執行全國聯合查察行動，針對外來人口易聚集的處所，以及從事違法活動的熱點，包含工地、外國商店、餐飲店、特種營業處所加強清查。

行動截至下午3時，共計查處逾期外來人口387人。其中失聯移工240人占大宗，印尼籍占51%，越南籍占47%；非失聯移工的逾期者147人，越南籍占56%，印尼籍占35%。在逾期外來人口中，同時查獲涉及非法工作者104人、非法仲介35人，非法雇主140人。統計失聯外來人口降至4萬7千人。

據了解，新北市專勤隊員在一處民宅內查獲多名失聯移工，身上均有「不後悔」中文刺青，數名移工表示，對來台工作不後悔，但後悔選擇失聯這條路，如果以後還有機會來台工作，一定會從事合法工作，不再失聯躲藏。

移民署長邱豐光說，今年上半年推動一次性的「擴大自行到案專案」雖已結束，但常態性的「自行到案」機制仍持續執行，不論是失聯移工或其他逾期者，主動到移民署各地專勤隊或其他治安機關自行到案，原則都能免予收容，依規定繳納2千元至1萬元逾期罰鍰，即可由專勤隊協助安排儘速返國。

邱豐光並呼籲，民眾若有認識逾期外來人口，應鼓勵其儘速出面自行到案，不要再躲躲藏藏，過著沒有保障的生活；另提醒民眾，外國人在台工作需事先申請許可，非法聘僱最高可罰75萬元，切勿以身試法。

移民署共動員678人，針對外來人口易聚集的處所執行全國聯合查察行動。記者李隆揆／...
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移民署共動員678人，針對外來人口易聚集的處所執行全國聯合查察行動。記者李隆揆／...
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移民署移工
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