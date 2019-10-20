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3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一名阿公發現3歲孫子臉頰、手腳、背部布滿一條條傷痕，懷疑遭兒子拿衣架打傷，氣得通報社會局，並向邱姓友人求助，邱姓友人昨天代為在臉書代為PO文「這是虐童吧？」並PO出多張男童臉頰、手腳、背部有傷痕的照片，希望網友幫忙討公道。據了解，阿公在在14日晚上7時向警方報案，警方依規 定受理，16日將保護令函送地方法院，協助申請保護令，目前男童由阿公代為照顧。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今天表示，男童原先在台北與父親同住，本月初男童的父親將男童帶到台中交給爺爺照顧，男童的爺爺卻發現男童身上有遭衣架打傷的傷痕，7日向社會局通報。

侯淑茹說明，經社工評估，男童曾被爺爺照顧，且台中的家庭狀況良好，目前由爺爺代為照顧，14日並陪同向警方申請保護令，正待法院裁定，至於男童父親涉家暴的部分，案件將移請台北市政府社會局處理。

邱姓網友昨天在臉書上，以「這是虐童吧？」為題PO文，並附上多張男童臉頰、手腳、背部布滿一條條傷痕，文中提及，3歲男童的單親父親涉嫌虐打，目前男童已由爺爺照顧。

台中市一名阿公發現3歲孫子全身傷痕累累，懷疑遭兒子打的，氣得向邱姓友人求助，由邱...
台中市一名阿公發現3歲孫子全身傷痕累累，懷疑遭兒子打的，氣得向邱姓友人求助，由邱姓友人在臉書代為PO文，希望網友幫忙討公道。圖／翻攝自邱姓網友臉書
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虐童
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