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惡火毀住宅 義工助弱勢重建

2019-10-19 23:20聯合報 記者魯永明／嘉義市報導

6月30日一場無情大火讓嘉義市美源街一對翁家夫婦受災，嘉義城隍廟及善種子義工團募...
6月30日一場無情大火讓嘉義市美源街一對翁家夫婦受災，嘉義城隍廟及善種子義工團募資重建費，重建全新2層樓新家，上午交屋給翁家夫婦，副市長陳淑慧(前排右二)參與見證。圖／市府提供
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6月30日一場無情大火讓嘉義市美源街一對翁家夫婦受災，嘉義城隍廟及善種子義工團募...
6月30日一場無情大火讓嘉義市美源街一對翁家夫婦受災，嘉義城隍廟及善種子義工團募資重建費，重建全新2層樓新家，上午交屋給翁家夫婦，翁家夫婦拜拜祈福，預定11月搬回新家。圖／市府提供
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6月30日一場無情大火，讓居住嘉義市美源街的翁家夫婦受災，生活陷入困境，市府與民間團體第一時間援助，協助翁家夫婦度過難關，嘉邑城隍廟及善種子義工團募資147萬餘元重建費，費時6、7天，將燒毀房屋拆除、整平，重建全新2層樓新家，昨天交屋給翁家夫婦，氣氛溫馨感人，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠見證感人交屋，感謝愛心民眾，她說「這就是正派、善良力量。」

翁姓夫婦說「火災發生後，感謝市府、議員、社會團體與許多人的幫助，讓我們有繼續走下去勇氣，昨天看到房子重建，感觸很多，謝謝大家的幫助」。翁家夫妻在大家陪伴下一起拜拜祈福，預定11月搬回新家。

嘉邑城隍廟慈善會說，共募得147萬餘元善款，幫助翁家重建家園，嘉義人有情有義、城隍爺慈悲為懷，慈善會將持續關懷弱勢，伸出友誼之手，陪受苦朋友走出難關。

善種子義工團表示，得知美源街火警傷亡後，大家開始集結，有錢出錢、有力出力，號召80多人次義工，在連續3個周六日，花費6、7個工作天，重建火災受損房屋，更增設防火偵測器，守護家庭更安全。

義工城隍廟嘉義火災弱勢家庭黃敏惠
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