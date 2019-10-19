影／長者違規遭外送員撞死 轄區女警拍片宣導交安
2019-10-19 22:18
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
日前北市民生西路發生外送員撞死違規穿越道路長者事故，轄區中山警分局有鑒於此，派出女警拍攝短片宣導交安，盼長者加強人行安全觀念。
中山分局指出，長者行動緩慢，更應注意用路時「行的安全」，晨間、夜晚出門運動或採買時，不可隨意跨越車道，同時應走在行穿線穿越車道。
另外，應注意行人號誌秒數不足不向前、左看右看再向前，以及出門在外穿著亮色衣服、攜帶亮色配件等事項，提醒長者防禦自身，勿因搶快造成遺憾。
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