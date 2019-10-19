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影／長者違規遭外送員撞死 轄區女警拍片宣導交安

2019-10-19 22:18聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

日前北市民生西路發生外送員撞死違規穿越道路長者事故，轄區中山警分局有鑒於此，派出女警拍攝短片宣導交安，盼長者加強人行安全觀念。

中山分局指出，長者行動緩慢，更應注意用路時「行的安全」，晨間、夜晚出門運動或採買時，不可隨意跨越車道，同時應走在行穿線穿越車道。

另外，應注意行人號誌秒數不足不向前、左看右看再向前，以及出門在外穿著亮色衣服、攜帶亮色配件等事項，提醒長者防禦自身，勿因搶快造成遺憾。

中山分局表示，也將加重取締「未禮讓行人」專案勤務，提升「行車多禮讓，行人優先行」觀念，共同打造安全又便捷的北市交通。

Lalamove外送員周姓男子本月15日要到林森北路一家餐廳等單，途中行經民生西路時，撞上違規穿越道路的羅姓男子；羅男送醫不治。

中山警分局拍攝交通安全短片，向長者提醒應注意觀念。記者蔡翼謙／翻攝
中山警分局拍攝交通安全短片，向長者提醒應注意觀念。記者蔡翼謙／翻攝
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中山警分局拍攝交通安全短片，向長者提醒應注意觀念。記者蔡翼謙／翻攝
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外送員北市車道
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