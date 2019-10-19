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老翁狂盧「機車被偷」一調監視器...真相大白

2019-10-19 21:19聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市凌姓老翁日前凌晨騎車外出買宵夜，隔日妻子發現機車憑空消失，心急向警方報案，員警分頭循線找尋機車下落，果真在某超商旁尋獲該機車，調閱監視器也證實老翁是「提購物袋走路回家」，口頭向老翁解釋事發過程。然而，凌翁堅持機車是被人騎走，員警只好苦笑讓他「看真相」，老翁這才明白真的是烏龍一場，頻頻向員警道謝。

翠屏派出所日前接獲洪姓婦人報案，指稱家中機車憑空消失，丈夫雖曾在凌晨騎車外出買宵夜，但很肯定有將機車騎回來放。巡邏員警到場察看，發現該處社區監視器密集，依經驗判斷失竊可能性不高，推測可能是老翁騎車外出後，忘記騎回家、獲騎回家但停錯位置，隨即朝這兩個方向追查。

果不其然，警員調閱監視器發現凌翁是「提購物袋走路回家」，另名警員則在走路10分鐘路程遠的超商找到該機車，趕緊通知凌翁前來指認。不料，凌翁看到機車後，仍堅持自己有將車騎回家，是另有他人擅自將他的機車騎至超商。員警只好再調出監視器畫面釋疑；凌翁見「真相大白」，確實是自己忘記騎車回家，連聲向員警說抱歉之餘，也頻頻致謝。

警方呼籲停放汽機車時可先行拍照確認停放位置，以免忘記自身停車位置，造成自己不便。

高雄市凌姓老翁日前凌晨騎車外出買宵夜，忘記把車騎回來，還堅持車被偷走，職道員警幫...
高雄市凌姓老翁日前凌晨騎車外出買宵夜，忘記把車騎回來，還堅持車被偷走，職道員警幫他尋回機車、調閱監視器，才讓他真相大白。記者賴郁薇／翻攝
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老翁超商
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