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新北專勤隊拂曉突襲查緝 查獲非法移工及雇主共93人

2019-10-19 19:57聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北市專勤隊擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，會同新北市警局及勞工局、新北市調處及海巡署，共動員80人，今天拂曉出擊同步在新北市查察40個處所，查獲非法仲介、非法雇主、失聯移工及逾期居停留外國人共93人，新北專勤隊表示，將深入追查是否有不法集團在幕後操控。

新北市專勤隊經過連日蒐證，今天與市政府和警、調等相關單位聯手，在新北市轄內工廠及民宅共40個處所，查獲非法仲介、非法雇主、失聯移工及逾期居停留外國人共93人。

新北專勤隊指出，在新莊區民宅內查獲7名越南籍失聯移工，現場化妝檯發現許多刺青工具，包含紋身色料、刺青機及刺青檯座，宛如專業刺青工作室，原來其中一名越南籍失聯移工，具有刺青技術，會利用休息空檔時間，幫其他室友免費紋身，一名移工還在左手臂上刺下「不後悔」3個中文字。

據了解，這7名越南籍失聯移工都表示，為了賺錢才遠渡重洋來台工作，也對失聯的違法行為感到非常後悔。專勤隊表示，雖對移工個人遭遇深感同情，但後續仍將依法將失聯移工遣送出境，同時也將持續主動查緝逾期外來人口。

新北市專勤隊今天與新北市勞工局和警、調等相關單位聯手，在新北市轄內工廠及民宅共4...
新北市專勤隊今天與新北市勞工局和警、調等相關單位聯手，在新北市轄內工廠及民宅共40個處所，查獲非法仲介、非法雇主、失聯移工及逾期居停留外國人共93人。圖／移民署提供
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移民署新北市專勤隊今天在新北市轄內查獲一名越南籍失聯移工，具有刺青技術，會利用休...
移民署新北市專勤隊今天在新北市轄內查獲一名越南籍失聯移工，具有刺青技術，會利用休息空檔時間，幫其他室友免費紋身。圖／移民署提供
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新北市專勤隊今天與新北市勞工局和警、調等相關單位聯手，在新北市轄內工廠及民宅共4...
新北市專勤隊今天與新北市勞工局和警、調等相關單位聯手，在新北市轄內工廠及民宅共40個處所，查獲非法仲介、非法雇主、失聯移工及逾期居停留外國人共93人。圖／移民署提供
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移民署新北市專勤隊今天在新北市轄內查獲一名越南籍失聯移工，具有刺青技術，會利用休...
移民署新北市專勤隊今天在新北市轄內查獲一名越南籍失聯移工，具有刺青技術，會利用休息空檔時間，幫其他室友免費紋身，一名移工還在左手臂上刺下「不後悔」3個中文字。圖／移民署提供
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移工刺青
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