老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥
2019-10-19 19:30
聯合報 記者游明煌
／即時報導
新北市萬里區野柳里玉田路附近農地，今天下午李姓80多歲老農，在自家菜園蹲地種菜時，發現一名男子快速奔離，待其轉身後才發現自己的皮夾被扒竊，內有6300元現金，老農企圖抓歹徒，仍被逃脫，還當場跌倒摔得滿身泥土，警方調監視器已查出身分，全力追查。
警方說，今天下午1點多，萬里區玉田路附近一處菜園，李姓老農於自家菜園蹲地種菜時，發現一名男子快速奔離，待其轉身後始發現其身上之皮夾不見了，才發現被「搶」走。
老農回過神企圖伸手抓歹徒，但被逃脫，農當重心不穩跌坐地上， 全身都是泥土，隨後騎腳踏車前往附近300公尺的金山警分局野柳派出所報案。
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警方受理後認為歹徒不是搶奪，而是扒竊，警方經派鑑識小組現場蒐證，同時調閱附近監視器，已經掌握一名有前科特男子追查。
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