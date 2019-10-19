移民署1天逮387名逾期外來人口 印尼籍最多

2019-10-19 19:02 中央社 台北19日電



移民署各地專勤隊與海巡署、調查局等單位合作今天從凌晨起執行全國查緝逾期外來人口專案，共查獲逾期外來人口387人，其中查獲失聯移工240人，以印尼籍最多，其次為越南籍。

內政部移民署指出，各地專勤隊與海巡署、調查局等單位合作，從今天凌晨至下午4時止，執行全國聯合查緝逾期外來人口專案，共動員678人稽查。

移民署統計，執行專案期間共查獲387人，包含失聯移工240人，其中以印尼籍最多有122人，其次為越南籍112人；非失聯移工的逾期外來人口則有147人，包含越南籍82人，印尼籍51人。另外，還查獲台灣籍非法仲介35人、非法雇主140人。

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移民署長邱豐光指出，今年上半年推動「擴大自行到案專案」成效良好，並持續加強清查外來人口易聚集地點，像是工地、外國商店、餐飲店、特種營業等處所。

他表示，雖然上半年「擴大自行到案專案」已經結束，但仍持續執行常態性自行到案機制，不論是失聯移工或其他逾期外來人口，只要自行到移民署各地專勤隊或其他治安機關投案，原則上都可免收容，投案者可依規定繳納新台幣2000元至1萬元罰鍰，再由專勤隊協助安排返國。

移民署呼籲，民眾若認識逾期外來人口，應鼓勵儘速自行到案，也提醒外國人在台工作需事先申請許可，非法聘僱最高可罰75萬元，建議雇主別以身試法。