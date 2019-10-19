警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



早年青少年聚集「彈子房」，除了擔心家長來找人，最怕的就是少年警察隊來抓人。但是，今天高雄市少年警察隊和少年輔導委員會，卻是帶青少年進撞球場，舉辦撞球賽，希望青少年多參與正當的休閒活動，也吸引許多青少年參加。讓家長感受，時代的轉變，也出現不同的想法。

「撞球也是台灣的國球」撞球場教練說，「4、5年級」的中、壯年大多知道，其實以前的「彈子房」就是如今的撞球場，因為撞球的球，大小像是以前的手榴彈，有些退伍老兵在眷村或學校附近經營撞球場，才把撞球稱為「彈子」，球場成為「彈子房」。

資深員警說，以前在少年隊當警察，可算是「響叮噹」的職務，少年隊一出動，不少年輕氣盛的人都要「聞風喪膽」；少年警察隊一到「彈子房」，撞球場內的青少年個個「腳底抹油」，不跑才奇怪。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過，此一時彼一時，高雄市警少年隊和少輔會今天卻怕沒人到撞球場。原來，今天上午，少年警察隊和少輔會在撞球館，舉辦「撞出你的活動力」團體輔導活動，並舉辦少輔盃撞球賽，吸引約30名少年報名參賽。

少年們在撞球館教練指導下，個個戰戰兢兢，擺出專注的神情，展現帥氣的一面，架勢彷彿是撞球界高手們過招，雖然有時會「突槌」，出現「姿勢一百，球技零分」的尷尬場面，但相互鼓勵，全場也充滿歡樂氣氛，參與的少年們直呼「好玩！很有挑戰性！」。