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自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39聯合報 記者林保光／即時報導

進駐高雄鳳山家樂福賣場的某運動品牌廠盤點商品，發現短少多件衣褲，調閱監視錄影畫面才發覺，近半個月前，1名男子疑自備商品磁扣拆除器，涉嫌偷走商品，昨天立即報警查辦。警方查出連姓男子涉案，今天警方通知他到案說明，他帶警方回家，取回部分偷來的衣褲，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，9月13日下午，連姓男子（32歲）戴帽進高雄市鳳山區中山西路家樂福，在運動成衣專櫃，自備商品磁扣拆除器，把拆下的磁扣留在專櫃內，涉嫌偷走價值約9000元的2件上衣及2件褲子逃逸。

專櫃廠商直到9月27日盤點商品，發覺衣褲數量短少，調閱專櫃監錄畫面，發現竟然在近半個月前商品就遭竊。廠商獲悉其他連鎖專櫃也疑遭同1名男子，以同手法偷走商品，報警後，還在臉書肉搜連姓男子，並剪輯連姓男子9月13日涉嫌偷衣褲的過程，貼上臉書要求出面處理。但連未出面處理，昨天廠商才向高雄市警鳳山分局忠孝派出所報案。

警方查出連姓男子涉案，通知他今天到案說明。他到案後，也帶員警回他家，扣回偷來的上衣和褲子各1件，稱另2件衣褲和磁扣拆除器已被他丟掉。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

連姓男子（紅圈處）自備磁扣拆除器，涉嫌拆下專櫃衣褲的磁扣，被監錄系統錄下。記者林...
連姓男子（紅圈處）自備磁扣拆除器，涉嫌拆下專櫃衣褲的磁扣，被監錄系統錄下。記者林保光／翻攝
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連姓男子（紅圈處）涉嫌偷家樂福運動品牌專櫃的衣褲，被監錄系統錄下。記者林保光／翻...
連姓男子（紅圈處）涉嫌偷家樂福運動品牌專櫃的衣褲，被監錄系統錄下。記者林保光／翻攝
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竊盜家樂福高雄市
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