自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



進駐高雄鳳山家樂福賣場的某運動品牌廠盤點商品，發現短少多件衣褲，調閱監視錄影畫面才發覺，近半個月前，1名男子疑自備商品磁扣拆除器，涉嫌偷走商品，昨天立即報警查辦。警方查出連姓男子涉案，今天警方通知他到案說明，他帶警方回家，取回部分偷來的衣褲，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，9月13日下午，連姓男子（32歲）戴帽進高雄市鳳山區中山西路家樂福，在運動成衣專櫃，自備商品磁扣拆除器，把拆下的磁扣留在專櫃內，涉嫌偷走價值約9000元的2件上衣及2件褲子逃逸。

專櫃廠商直到9月27日盤點商品，發覺衣褲數量短少，調閱專櫃監錄畫面，發現竟然在近半個月前商品就遭竊。廠商獲悉其他連鎖專櫃也疑遭同1名男子，以同手法偷走商品，報警後，還在臉書肉搜連姓男子，並剪輯連姓男子9月13日涉嫌偷衣褲的過程，貼上臉書要求出面處理。但連未出面處理，昨天廠商才向高雄市警鳳山分局忠孝派出所報案。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！