海巡接地氣 教學童防溺從小紮根
2019-10-19 13:58
聯合報 記者林保光
／即時報導
海巡署南部分署第五岸巡隊因各地經常傳出落海溺水事故，選擇在高雄市濱海的旗津區舉辦救生救難演練，模擬各種溺水狀況，教導學童防範溺水事故及救生方法，希望防溺從小紮根，令師生稱讚「海巡接地氣」。
海巡署南部分署第五岸巡隊統計，今年1月至10月，在第五岸巡隊轄區海岸，接獲過溺水救援通報案件，共113件170人。
第五岸巡隊表示，溺水事故造成許多家庭破碎，為了防止憾事發生，希望加強濱海地區學童對水域遊憩的正確觀念，才結合第五海巡隊、高雄港務警察總隊一港口中隊、高雄市消防局旗津消防分隊、高雄市海上救難協會及紅十字會新高雄分會等單位，邀集旗津區旗津國中、大汕國小師生，昨天在高雄市旗津區區海巡基地，舉辦「聯合救生救難演練」觀摩會。
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觀摩會上除了展示海巡署空拍載具，並模擬人員落水救溺、船舶失火搶救，以及水下潛水救援，並讓學童在岸邊體驗拋擲求生繩索，讓學童學會如何在岸邊救溺。參與觀摩的師生讚聲連連。
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