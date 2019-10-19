趕飛機手機掉小黃車上 越南籍旅客感謝警助尋回

2019-10-19 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



越南籍阮姓女子與同鄉友人來台觀光自由行，日前搭計程車後轉車準備到機場搭機返鄉，一時疏忽將手機遺落在計程車上，急忙向警方求助，永和警分局秀朗派出所員警，調閱路口監視器畫面，順利聯繫到計程車司機，不到一小時就將手機送至派出所，讓阮女感謝不已也未耽誤班機搭乘。

本月16日上午8時許，2名來台灣自由行觀光旅遊的越南籍女子神色慌張地跑進秀朗派出所報案，26歲阮姓女子表示，剛剛搭計程車到福和橋下要轉搭公車至台北車站，準備轉乘捷運到桃園機場搭機返鄉，結果手機遺落在計程車上，2人想起半途中有經過秀朗派出所，連忙跑到派出所請求警方協助。

秀朗所巡佐高長青、警員魏子欽發現2名越南籍女遊客只會說簡單中文，靈機一動利用手機翻譯軟體，詢問出乘車地點、時間及路線，再調閱路口監視器畫面順利聯繫到該輛計程車司機，不到一小時就將手機送至派出所。

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