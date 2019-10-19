3歲童疑遭父用衣架打傷 爺爺申請保護令
2019-10-19 13:23中央社 台中19日電
一名3歲男童，疑似遭單親父親用衣架打傷，身上布滿條狀傷痕，男童爺爺發現後向警方報案，台中市家防中心今天表示，已協助申請保護令，男童目前由爺爺照顧，後續將持續關懷。
台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今天受訪表示，男童原先在台北與父親同住，本月初男童的父親將男童帶到台中交給爺爺照顧，男童的爺爺卻發現男童身上有遭衣架打傷的傷痕，7日向社會局通報。
侯淑茹說，經社工評估男童曾被爺爺照顧，且台中的家庭狀況良好，目前由爺爺代為照顧，14日並陪同向警方申請保護令，正待法院裁定，至於男童父親涉家暴的部分，案件將移請台北市政府社會局處理。
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男童爺爺的友人，昨天在臉書（Facebook）社團發文表示，3歲男童的單親父親涉嫌虐打，目前男童已由爺爺照顧，並張貼出男童滿身是傷的照片。
警方表示，目前案件已受理，除依程序聲請保護令，並通報社會局由社工關懷訪視。
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