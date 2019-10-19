阿嬤家門口有眼鏡蛇 海巡幫捕捉

相關新聞
遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾2019-10-19 12:30
酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里2019-10-19 10:20
男吃豬皮噎到無呼吸 消防役男醫師救活他2019-10-19 11:38
影／新莊深夜遭超跑引擎聲轟炸 警：加強巡邏2019-10-19 11:56
逃逸移工3男1女藏陽台 鞋影露出曝行蹤2019-10-19 11:46
疑被縱火 台中牛埔公園女廁起火2019-10-19 11:01
派出所8天攔阻2詐騙 幫民眾保住68萬2019-10-19 10:29
新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊2019-10-19 09:38
高雄鳳山暗夜火警 1對母子燒傷2019-10-19 08:27
酒後吵架 19歲女子隔天猝死2019-10-18 23:52
影／婦人水洗騎樓噴到警衣袖 警吼：要怎麼賠！2019-10-18 17:25
詐騙電話怎麼來？他每月找外籍移工辦上萬筆人頭手機2019-10-18 17:04
新竹女誤信網上打工資訊 反成詐騙車手2019-10-18 15:19
大型車頻釀死傷 北市警加強舉發2019-10-18 15:18
19歲女與男友爭吵後身上帶傷猝死 家屬盼真相2019-10-18 14:39
路面突落差大型重機騎士慘摔 判公所國賠10萬餘元2019-10-18 13:49
只為了一個包子！6旬翁徒步走20公里2019-10-18 13:10
幽靈船從大陸海漂到宜蘭結束奇幻旅程 22日就地解體2019-10-18 12:40
U值媒／少子化在台灣可逆嗎？2019-10-18 12:38
影／新北警成立全國首支科偵小隊 科技建警偵防並重2019-10-18 11:48
影／阿伯路口「亂舞」指揮交通 吞下2400元罰單2019-10-18 11:39
揪甘心！竹北警贈反光小物 守護長者、深夜工作者安全2019-10-18 10:01
影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子2019-10-18 09:24
熱門文章
影／婦人水洗騎樓噴到警衣袖 警吼：要怎麼賠！2019-10-18 17:25
花蓮萬榮林道廂型車墜谷 駕駛不幸身亡2019-10-18 19:22
正妹穿小可愛PO早餐照 身材太傲人網友「凍未條」2019-10-18 16:32
藍議員服務處遭開槍 竟因服務處小國旗掛太多2019-10-18 17:35
新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊2019-10-19 09:38
丁守中批選委會「無法無憲」 不再主張棄保效應2019-10-18 16:05
酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里2019-10-19 10:20
年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了2019-10-19 08:16
傳港女箱屍案兇嫌有意赴台投案 士林檢方：一入境就抓2019-10-18 16:14
台東台11線火燒車 公所清潔隊員身亡2019-10-18 22:15
北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫2019-10-18 21:57
棉花棒盒總是爬滿螞蟻 網友曝真正原因2019-10-18 16:01
所長抓通緝犯負傷 不讓「愛情騙子」逍遙法外2019-10-18 17:27
他吃超商涼麵吃到牙斷怨品管 網友：廠商真無辜2019-10-18 17:10
新竹女誤信網上打工資訊 反成詐騙車手2019-10-18 15:19
直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍2019-10-19 10:34
爆馬英九擁10億金庫 周玉蔻又敗訴2019-10-19 00:17
91歲老翁騎重機闖紅燈喪生 彰化車禍死亡一半是老人2019-10-18 20:12
南方澳斷橋板切塊 被壓海裡18天的2艘沈船快要重見天日2019-10-18 15:59
為一杯咖啡罵「笨蛋」 前立委謝文政涉公然侮辱遭起訴2019-10-18 16:55
陸交換生撕毀清大連儂牆 最高可處2年有期徒刑2019-10-18 16:43
高雄逆子持剪刀逆倫刺殺母 法院裁准羈押、未禁見2019-10-18 15:54
超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡2019-10-18 19:24
普悠瑪事故一周年前夕 1570萬賠償金2罹難者家屬和解2019-10-18 18:06
新竹土資場販售假棄土證明 調查局大搜索2019-10-18 17:42
高雄鳳山暗夜火警 1對母子燒傷2019-10-19 08:27
想工作寄錢給媽媽 菲男散布女友性愛裸照不用驅逐出境2019-10-18 15:32
鹿谷中正路昨晚發生離奇對撞 78歲老翁住院急救中2019-10-18 18:35
推拿師假借整骨捏酥胸 16歲少女喊告2019-10-18 18:33
女子網路交友匯款幫他 被嫌不夠多要求借錢再匯才覺醒2019-10-18 17:28
色男朝同居人幼女伸狼爪 得手還說「小弟弟放不進去」2019-10-19 10:29
曾偷拍女裙底獲不起訴 男子「學不乖」再犯這次罰5萬52019-10-18 15:17
恐怖生日禮！狼父拿跳蛋猥褻13歲女兒被逮辯教自慰2019-10-18 15:16
慾男偷約小六女童嘿咻5次 事後還送她上學被老師抓包2019-10-19 11:26
下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他2019-10-19 13:39
詐騙電話怎麼來？他每月找外籍移工辦上萬筆人頭手機2019-10-18 17:04
遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾2019-10-19 12:30
他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役2019-10-19 11:54
台東1小客車自撞起火 駕駛不幸身亡2019-10-18 21:02
廂型車花蓮墜谷 駕駛斷魂2019-10-19 00:08
留言