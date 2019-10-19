遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾
2019-10-19 12:30
聯合報 記者林保光
／即時報導
海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」出海，到中西太平洋公海護漁，遇東港籍的遠洋漁船「聖易財368號」求救，指洪姓船長突然中風，情況危急，巡護八號疾航救人，今天清晨將洪姓船長送抵馬紹爾就醫，無生命危險，完成千里救人任務。
海巡署艦隊分署10月15日接獲漁業署通報，指東港籍遠洋漁船「聖易財368號」在馬紹爾北方1000海里處，距離台灣2918海里的海域作業，洪姓船長突然中風，船上多名印尼籍船員慌了手腳，請求協助。
正在中西太平洋執行公海護漁的巡護八號，當時在馬紹爾整補，接獲救人指示，立刻火速趕赴救援。幸當時另有其他台灣籍漁船也在附近海域作業，漁業署先請其他船隻支援，穩住聖易財368號。
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由於海象不佳，航程又遠，巡護八號直到10月17日下午近5點，抵達聖易財368號作業海域，當時海上風力5至6級，陣風8級，浪高有2至3公尺，海巡人員仍即登船協助，將洪姓船長接上船，疾駛回馬紹爾。至今天清晨6點巡護八號傳回消息，表示已順利將洪姓船長送抵馬紹爾就醫，幸船長是小中風，手腳不聽使喚，就醫後已無生命危險。聖易財368號由同東港籍的漁船派人開船，也拖帶至馬紹爾。
巡護八號是9月17日自高雄出海，執行60天之公海漁業巡護任務，這次巡邏區域橫跨沖之鳥海域及中西太平洋公海，訂10月12日至21日在馬紹爾馬久羅港整補10天，預計於11月15日返台。
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