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公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

逃逸移工3男1女藏陽台 鞋影露出曝行蹤

2019-10-19 11:46聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市東協廣場是外籍移工休假、聚會熱門場所，台中市警方掌握逃逸移工出沒情資，以上下樓層夾擊方式臨檢，警方以手電筒探照，發現陽台怎麼有露出一小塊「鞋影」，發現3男1女逃逸移工屁股緊貼蹲地，4人呈「蝦子狀」擠在2坪大小陽台旁，另有移工塞進工地夾板中「立正站好」，天馬行空的藏匿技巧，令警方好氣又好笑。

台中市警局第一分局掌握情資，東協廣場有逃逸移工出沒，選在國慶假日突擊臨檢，共查獲10名越南籍(5男1女)與印尼籍(1男3女)逃逸移工，逃逸時間從半年到3年不等，並在一名越南籍女子身上查獲毒咖啡包，警詢後全案交由台中專勤隊收容。

警方在青輔會12樓空屋僅查獲1名逃逸移工，帶隊指揮官第一警分局副分局長周俊銘直覺「事情沒這麼單純」，再命員警從上、下樓層包抄挺進，再徹搜一次。

繼中所長楊明勳以手電筒探照陽台，發現角落有一隻「鞋尖」的影子，打開落地窗發現，原來不只藏匿一人，而是3男1女雙手抱膝、屁股緊貼不到2坪的陽台牆面，4人的模樣宛如煮熟蝦子般彎起。

警方在該名女越南籍移工身上發現多包毒咖啡包，女子辯稱「是在地上撿到的」，其餘皆稱「聽不懂中文」；另3名越南籍逃逸男子直向警方搖頭，示意「聽不懂」，不配合偵辦。

警方在另一處工地場所發現，1名越南籍逃逸男子強塞進夾板中，由於空間狹小，男子呈現「立正站好」姿態，讓查獲警方好氣又好笑。

台中市警局第一分局掌握情資，在東協廣場逮捕10名逃逸移工。記者林佩均／翻攝
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台中市警局第一分局掌握情資，在東協廣場逮捕10名逃逸移工。記者林佩均／翻攝
台中市警局第一分局掌握情資，在東協廣場逮捕10名逃逸移工。記者林佩均／翻攝
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移工越南台中市毒品
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