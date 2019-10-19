逃逸移工3男1女藏陽台 鞋影露出曝行蹤

2019-10-19 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市東協廣場是外籍移工休假、聚會熱門場所，台中市警方掌握逃逸移工出沒情資，以上下樓層夾擊方式臨檢，警方以手電筒探照，發現陽台怎麼有露出一小塊「鞋影」，發現3男1女逃逸移工屁股緊貼蹲地，4人呈「蝦子狀」擠在2坪大小陽台旁，另有移工塞進工地夾板中「立正站好」，天馬行空的藏匿技巧，令警方好氣又好笑。

台中市警局第一分局掌握情資，東協廣場有逃逸移工出沒，選在國慶假日突擊臨檢，共查獲10名越南籍(5男1女)與印尼籍(1男3女)逃逸移工，逃逸時間從半年到3年不等，並在一名越南籍女子身上查獲毒咖啡包，警詢後全案交由台中專勤隊收容。

警方在青輔會12樓空屋僅查獲1名逃逸移工，帶隊指揮官第一警分局副分局長周俊銘直覺「事情沒這麼單純」，再命員警從上、下樓層包抄挺進，再徹搜一次。

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繼中所長楊明勳以手電筒探照陽台，發現角落有一隻「鞋尖」的影子，打開落地窗發現，原來不只藏匿一人，而是3男1女雙手抱膝、屁股緊貼不到2坪的陽台牆面，4人的模樣宛如煮熟蝦子般彎起。

警方在該名女越南籍移工身上發現多包毒咖啡包，女子辯稱「是在地上撿到的」，其餘皆稱「聽不懂中文」；另3名越南籍逃逸男子直向警方搖頭，示意「聽不懂」，不配合偵辦。