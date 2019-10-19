男吃豬皮噎到無呼吸 消防役男醫師救活他

2019-10-19 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市政府消防局昨晚獲報，大同路某民宅54歲王姓男子，吃豬皮及麵食後，不慎梗塞，呈現心肺功能停止OHCA ，第一大隊德安分隊馬上出勤救護，擁有醫師執照役男楊承翰協助對患者實施CPR，與隊員合力救活男子生命。

消防局說，德安分隊救護人員李明鴻、謝逴其、役男楊承翰，抵達現場時，發現54歲王姓男子，躺在住宅1樓餐廳，指揮科執勤人員正在線上指導家屬進行哈姆立克法及CPR急救；救護人員評估患者生命徵象時，家屬表示他剛剛吃豬皮及麵食後異物梗塞，目擊患者OHCA到院前心肺功能停止。

救護人員確認患者無生命徵象，隨即分工對患者急救處置，有醫師執照役男楊承翰對患者實施CPR，隊員謝逴為患者BVM(甦醒球)正壓給氧及使用AED(自動體外電擊去顫器)分析心律不建議電擊，通氣測試有阻力未上(Igel)聲門上呼吸道，再由救護人員李明鴻、為患者置上(LUCAS)自動心肺復甦機等各項急救處置。

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