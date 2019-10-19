派出所8天攔阻2詐騙 幫民眾保住68萬

2019-10-19 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



一名莊姓男子日前接到假檢察官詐騙電話，稱他帳戶涉及洗錢，要他匯48萬現金；另名童姓老翁近日也接到詐騙集團假冒兒子，電話中稱急需用錢，要匯20萬現金；幸這兩起均獲北市士林分局警方及時攔阻，保住存款。

士林分局後港派出所警員張子帆，上月26日接獲銀行通報，有民眾疑遭詐騙；到場查看發現，一名莊姓男子要提領新台幣48萬元，但始終不說明原因。

張員查詢莊男身分，聯絡他兒子到場勸說，經溝通，莊男才卸下心防，稱是接到台北地方法院主任檢察官電話，表示他的帳戶涉及洗錢，須到後港郵局提領現金。

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張員當下向莊男說明這是常見詐騙手法，成功阻止他遭詐騙。

另外，後港派出所警員黄呈昊、張紘綸本月3日也接獲銀行報案，指又有民眾遭詐騙，到場發現89歲童姓老翁要提領20萬現金，稱是給兒子用。