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酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里

2019-10-19 10:20聯合報 記者林佩均／即時報導

又是酒駕肇事！台中市中彰快速道路今晨發生交通事故，疑鄒男駕駛休旅車追撞前方林男駕駛大貨車，造成大貨車90度翻覆、佔據三車道，後方車流回堵約1公里，林男自行脫困，拒絕送醫；休旅車起火燃燒，鄒男上身擦挫傷，經送醫抽血驗出酒測值高達每公升0.54毫克，警方派員在醫院戒護，將依公共危險罪嫌移送。

台中市警局第五交通分隊指出，這起車禍事故發生在今晨4點多，位在中彰快速道路崇德匝道口(15.7K)附近，疑似鄒男(33歲)駕駛的休旅車追撞前方林男(52歲)駕駛的大貨車，大貨車90度翻覆、車體佔據三車道，導致後方車輛無法通行，嚴重回堵約1公里。

據了解，鄒男自稱昨晚與友人飲酒，回程酒駕上路，不明原因追撞前車，鄒男上半身多處擦挫傷，現場因酒醉意識不清，經送醫抽血酒測值達0.54毫克，沒有生命危險。

林姓貨車司機驚魂未定說，他車開一半，後方忽然有「被撞到的感覺」，當下方下盤晃動大，瞬間車體就側翻，他自行從駕駛座脫困，雖有流鼻血，但經現場救護人員處置後，拒絕送醫，沒有酒駕。

林姓貨車司機負責載送換洗床具、被單，車道上貨品散落一地，他連忙電話通知公司調派車輛支援，警消同步聯繫拖吊車來移除車體，清晨5點半恢復通行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
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大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
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涉嫌酒駕上路的鄒男追撞前車，鄒第一時間脫困，但休旅車起火燃燒，消防隊趕緊佈水線滅...
涉嫌酒駕上路的鄒男追撞前車，鄒第一時間脫困，但休旅車起火燃燒，消防隊趕緊佈水線滅火。圖／民眾提供
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大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
大貨車遭後方酒駕的休旅車追撞，造成大貨車90度翻覆，佔據三車道。圖／民眾提供
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拖吊車趕緊將大貨車拖吊到旁邊車道，讓後方車輛得以通行。圖／民眾提供
拖吊車趕緊將大貨車拖吊到旁邊車道，讓後方車輛得以通行。圖／民眾提供
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休旅車酒駕車道
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