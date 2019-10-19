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新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊

2019-10-19 09:38聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市新莊區今天清晨6時許，中華路某KTV爆發10多人互看不順眼，當街爆發混戰群架，其中更有人直接掏出手槍連開4槍，隨後疑似嫌犯等人分乘2輛機車沿中華路2段逃逸，但連續槍響嚇醒許多附近居民，也有晨運民眾急忙打電話報警，3分鐘之內警方快打部隊即抵達現場並迅速拉起封鎖線，目前正全面追查在逃嫌犯。

監視器拍下槍擊發生當時的畫面。記者巫鴻瑋／翻攝
監視器拍下槍擊發生當時的畫面。記者巫鴻瑋／翻攝
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警方迅速抵達現場拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
警方迅速抵達現場拉起封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
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KTV槍擊
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