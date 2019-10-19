高雄鳳山暗夜火警 1對母子燒傷
2019-10-19 08:27
聯合報 記者林保光
／即時報導
高雄市鳳山區中山東路1棟透天民宅昨天深夜發生火警，1對母子嚴重燒傷。消防隊報趕抵火場，見湯姓男子全身燒傷，跑下門口，立刻趕上樓滅火，不久撲滅2樓房間的火苗，但發現行動不便的呂姓老婦躺在床邊，全身也燒傷，趕緊將母子送醫。起火原因令人起疑，但警、消都表示因2人都還無法說話，確實起火原因尚待鑑定。
警、消初步表示，昨晚11點時26分接獲鄰居報案，趕往高雄市鳳山區中山東路219巷火警現場，消防隊員在1樓門口，發現59歲的湯姓男子已跑出門，見濃煙自2樓竄出，趕緊上樓滅火，發現火苗在2樓湯的母親（81歲）房間燃燒，立即衝入撲滅火苗，將躺在床邊的呂姓老婦救出，母子倆都送長庚醫院急救。火勢在昨晚11點43分滅火。
這對母子經送到醫院搶救，2人都還有意識，湯姓男子全身百分之90二度燒燙傷，他母親全身百分80二度至三度燒燙傷，都無法講話。
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消防隊勘查火場，約3坪大的房間已燒得全黑，呂婦的床墊和房內設備燒毀，疑在床邊找到火點。
據瞭解，這棟3樓樓房只住湯姓男子母子，湯的母親行動不便，須靠助行器走路，起火點又疑似在湯母的床邊，床邊並沒有電源等火源，火勢平白自床墊燒起，這對母子還嚴重燒傷，令警、消起疑，認為「怪怪的」起火原因不單純，但表示起火原因仍待調查，如有縱火嫌疑將深入查辦。
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