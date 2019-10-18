91歲老翁騎重機闖紅燈喪生 彰化車禍死亡一半是老人

2019-10-18 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



本月14日上午，彰化縣溪州鄉有位91歲老人騎重型機車通過中山路與溪林路口時，疑因闖紅燈發生車禍死亡。彰化縣車禍死亡案件中，65歲以上老人占比逐年攀升，依縣警局交通隊統計，106、107年均在4成左右，但今年1至9月全縣車禍死亡86人中，65歲以上有43人，比例高達50％，為歷年最高，使用車種以騎乘機車最多，事故發生原因則以支線未禮讓幹道最高，老人交通安全問題有必要正視。

交通隊統計，彰化縣在106年A1車禍（24小時內死亡）共100人，其中39人為65歲以上老人，107年A1車禍死亡110中，老人占45人，比例超過４成。面對老人車禍死亡比例年年攀升，警方都加強宣導，也提供反光帶配戴，同時取締老人違規穿越馬路等行為，今年前9月不減反增，竟一舉超過5成 。

縣警局交通隊三組組長蕭汝上指出，依今年前9個月43件老人車禍死亡事故分析，主要肇事因素以支道未讓幹道最高，未依規定減速次之，使用車種以機車最高，自行車次之。

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蕭汝上說，65歲以上老人車禍事故占比一再攀升，除了老人人口遞增原因外，可能是長者自身身心狀況反應不及、未遵守交通規則，以及鄉下地區公共運輸條件差、較少戴安全帽等因素所致。

為改善類似居高不下的老人駕車車禍案件，政府自106年7月實施高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲長者必須通過體檢和認知檢測，才能換領3年短期駕照，到今年7月1日屆滿，彰化縣高齡應換照數12,980人，實施至今，已換照數8,729人，換照率 67%。高齡長者沒有主動換照，對於未換發駕照的長輩尚無罰則，但駕車上路的話，仍可能被依《道路交通管理處罰條例》22條，開罰1800至3600元，不過員警幾乎未告發，仍以勸導為主。

彰化監理站站長王顯文說，要求高齡者換照只是針對體能及反應狀況的檢測，但很多高齡者發生車禍往往不只體能問題，而是對交通法規遵循、路權、交通安全觀念薄弱，加上鄉下公共運輸工具不足、道路友善空間不良，致高齡者容易發生交通事故，同樣有改善的空間。