女子網路交友匯款幫他 被嫌不夠多要求借錢再匯才覺醒

2019-10-18 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



黃姓女子在網路認識自稱在敘利亞工作的台灣男子，對方噓寒問暖取得信任後，成功慫恿她到郵局匯錢供他急用，還要黃女借錢再匯。黃女感覺不對勁想取回匯款，郵局人員要她先報案，經警方介入才保住生活費。

基隆市警四分局表示，中山派出所警員蔡薏鎂日前受理黃女遭詐騙案件，經了解50多歲黃女透過臉書交友平台，認識自稱在敘利亞工作的台灣男子，兩人常在網路上傳訊息交談，男子噓寒問暖讓黃女很感動。

這名男子取得黃女信任後，對她表示急需一筆用錢急用，黃女想要幫助他，便到郵局臨櫃匯出7000元進對方提供的帳戶。成功匯款後，對方即在網路傳訊息，請求黃女多匯一點，甚至要她向地下錢莊借錢來匯，黃女才察覺被騙，要求郵局不要把帳戶的錢匯出去。

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郵局人員得知原委後，建議黃女先去報案才能依規定止匯。黃女隨即到中山派出所報案，蔡薏鎂聽完黃女陳述後，婉言勸告黃女，她遇到的狀況是詐騙集團慣用手法。

蔡員先打電話到郵局口頭通知止匯，並與黃女前往郵局確認，請承辦人員協助凍結匯出款項，防止遭對方提領，接著再返回派出所，完成報案三聯單填寫及通報等行政程序，保住黃女的錢。