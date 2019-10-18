所長抓通緝犯負傷 不讓「愛情騙子」逍遙法外
2019-10-18 17:27
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣水上分局水上派出所長謝旻廷，昨晚接獲線報，出勤逮捕妨害性自主罪判刑確定陳姓通緝犯，被陳騎車拖行摔得滿身是傷仍不放手，終於與同仁合力將陳逮捕，今天移送 嘉義地檢署後將陳發監執行。
謝旻廷今天帶傷上班，不僅右手臂瘀血、貼滿膏藥、纏上繃帶，頭部、腰間、膝蓋都受挫傷，他指著頭部外傷說，還好只有小擦傷，不然又要被老婆罵了。派出所同仁不捨表示，「我們所長太拚了！」
謝旻廷表示，昨晚接獲線報，陳姓通緝犯在太保市某超商附近出沒，他立即和同仁王靖閔前往查看，發現陳男騎機車在該處繞行多次，才停車聯絡友人，他見機不可失，立即上前拉住機車後座扶手、請陳受檢，不料陳男轉動油門想加速逃逸，他蹲下身、放低重心仍被陳拖行。
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謝旻廷說，陳男見他被拖行仍不停車，他即用腕力將機車拉倒，兩人與機車同時被重摔地面，王靖閔立即過來支援，他也爬起來壓制陳防止逃跑，起身後才發現頭部及身體多處外傷。
「 今天起床才發現全身痠痛！」謝旻廷指出，陳男因涉及妨害性自主等案，造成年輕女子受害、已被判刑確定，受害者都稱陳「愛情騙子」，因個性狡猾、之前曾多次逃過同仁們追緝，這次有機會將他逮捕，當然要奮力抓住，不能再讓他逍遙法外，造成其他年輕女性受害。
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