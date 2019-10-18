影／婦人水洗騎樓噴到警衣袖 警吼：要怎麼賠！
2019-10-18 17:25
聯合報 記者林佩均
／即時報導
台中市交大辛姓小隊長今早執行拖吊勤務，辛走到騎樓，卻被清洗騎樓的婦人以水管噴溼警察制服，辛員當場大喊，「你故意沖水，要怎麼賠！」婦人道歉並表示不是故意，但仍支付制服清潔費300元。台中市警局交大指出，執行拖吊勤務壓力大，現場車主配合態度不佳，加上婦人將水潑溼代表國家的警察制服，現場情緒才會這麼緊繃；交大已進行內部調查，若有疏失，將祭出相關懲處。
今早9點多，台中市警局交通警察大隊辛姓小隊長與拖吊單位執行拖吊勤務，辛員在五權七街拖吊一輛違停車輛，隨後走進騎樓，卻莫名遭清洗地板的婦人，以水柱噴濕制服胸前右側與袖子，兩人當場理論。
影片中拍下，辛員質疑婦人，「你故意沖水，我衣服被你沖到了」、「我現在要求你賠償，要怎麼賠！」婦人直走到社區內，並說「我不是故意的」，辛員繼續追上前說，「你叫你老闆來，你老闆勒？莫名其妙耶」要求婦人賠償衣服送洗300元費用。
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台中市警局交通警察大隊副大隊長林鉦哲表示，辛姓小隊長服務於交大第一中隊，從警態度認真，沒有被民眾檢舉過；就他了解，當時辛員現場執行拖吊勤務，車主態度已不配合，現場氣氛本來就不好，加上婦人「潑水」的舉動，才會讓辛員覺得警察執法不受尊重，並要求制服送洗費用300元。
交大今天下午緊急進行內部調查，辛員表示，當下執法壓力大，一時情緒反應太直接，他向該名婦人致歉；交大指出，內部調查告一段落，若辛員有疏失，將祭相關懲處，同時會對員警進行執法態度教育。
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