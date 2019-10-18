廂型車拋錨路中 鶯歌警見狀上前揮汗助推車

2019-10-18 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



日前連假期間，鶯歌區中山路上突然有1輛廂型車拋錨道路中央，因假日車潮湧入，員警擔心影響後方交通，隨即便上前協助推車，還幫忙聯繫汽車修理廠，此舉被路過民眾拍了下來，直呼員警簡直是「大力水手卜派」。

三峽警分局湖山派出所巡佐謝濬得及警員邱紹宏10日中午12時許，被目擊幫忙民眾將拋錨的廂型車推往路旁停放，還協助疏導後方被阻礙發生擁擠的車潮，烈日下揮汗如雨的身影獲得路過民眾稱讚。

據瞭解，拋錨車駕駛謝姓男子當天路過該地時，突然車輛就熄火拋錨在路中，因為不知道如何是好，只能乾焦急地站在車旁撥打電話，警員見狀隨即上前指示謝男將車輛打到N檔，隨後協助先將廂型車移往路旁，並聯絡汽修廠前來處理，讓該名駕駛十分感謝。員警則說，因為當天中山路車流量十分大，拋錨車已經阻礙後方交通，沒有多想就馬上上前幫忙推車。

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