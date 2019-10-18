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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

事業不順心情差車內燒炭 幸遇農民路過警及時尋獲

2019-10-18 16:02聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市善化警分局大內分駐所長謝憶文、警員郭中基昨晚巡邏時接獲第一分局東門派出所通報，有人報案仁德區55歲洪姓男子因事業不順心情不佳，駕車外出後傳Line訊息自稱要燒炭自殺，隨後手機關機，報案人擔心恐有不測報請緊急協尋

警方查出基地台最後發話位置在大內區大內段1226-0000地號，謝憶文、郭中基以車辨系統查詢該車歷史紀錄並分析可能去向，發現該車下午進入大內轄區後，沿南181線往北行駛經過大內營區，右轉進入石湖里新厝子聚落後即失去影像，同時又電話聯繫報案人施得知洪男老家位於新厝子，有可能返回老家，旋即趕往找尋未獲。

警方表示，員警雖沒找到人不放棄，積極在附近偏僻農路找尋， 終於在大內區石湖里新厝子農路尋獲，員警上前查看發現洪男獨自坐車內，渾身酒氣、意識清楚，詢問身體健康狀況表示無礙，檢視車內右前座下有半瓶高粱酒及鐵盆裝有木炭已有點燃。

員警表示，男子因事業不順心情不佳，喝了高粱酒後再點燃木炭欲自殺，恰巧當時剛好有農民經過，怕農民發現車內有煙報警，趕緊以礦泉水澆熄呆坐於車內，隨即尋獲，挽回一件憾事，經通知報案人前來分駐所帶回，頻向警方道謝。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

男子車停偏僻山區小徑燒炭。圖/翻攝畫面
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男子車停偏僻山區小徑燒炭。圖/翻攝畫面
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農民基地台
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